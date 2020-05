Las instrucciones de Luis Enrique a los seleccionadores de España

El seleccionador español Luis Enrique Martínez y el director deportivo de la Real Federación Española de Fítbol (RFEF), José Francisco Molina, mantuvieron un encuentro digital con los seleccionadores de la todas las categorías de 'la Roja', en el que recomendó ser siempre protagonista con balón de los partidos y explicó su teoría de "excusas o resultados".

La charla futbolística digital contó con la presencia de Luis Enrique y Molina junto al seleccionador Sub 21 Luis de la Fuente, Sub 19 Santi Denia, Sub 18 Pablo Amo,Sub 17 David Gordo y Julen Guerrero que se encarga de la Sub 15 y Sub 16.

"Lo primero y principal es a qué juega la selección y a qué juego cuando no tengo el balón", explicó Luis Enrique. "Tenemos que ser consecuentes con lo que le pedimos al jugador. Como no disponemos de mucho tiempo para trabajar, hay que pedir tener el balón el mayor tiempo posible y que el rival lo tenga el menor tiempo posible. Desde ahí reflexionamos si nos quedamos en repliegue, yo no creo en él, creo en el ataque y en presionar", añadió como sus señas de identidad

Para Luis Enrique es clave que el jugador esté "convencido" para así "cometer menos errores" y pidió a todos los técnicos que sean fieles a sí mismos. "Es muy importante como entrenadores analizar en qué te sientes a gusto. Al éxito se puede llegar de mil maneras pero si quieres ser creíble y sentirte bien contigo es ir con tus cartas, porque a todos nos van a echar alguna vez. Si es así, que me echen con mis cartas. Yo juego a esto. Y como seleccionador podemos escoger el perfil".

Y desarrolló su concepto "excusas o resultados" pidiendo que estén por encima del marcador de cada partido. "Más allá de las pizarras, tenéis que ser fieles a lo que sintáis. Un concepto interesante es excusas o resultados, a nosotros nos juzgan por resultados claramente, puedo buscar la excusa en donde sea y casi siempre no están dentro de uno, está fuera".

Por último, Luis Enrique pidió a todos los seleccionadores mucho trato con el jugador de manera individualizada y desveló cómo recibe a los nuevos internacionales que convoca. "El mensaje individual es el mejor del mundo. Nosotros cuando llega un jugador nuevo a la selección le hacemos un vídeo, lo sentamos y le digo por qué le traigo a la selección con un análisis exhaustivo de lo que hace bien y luego te centras en lo que vamos a mejorarle".

Por su parte, Molina pidió que todos unan fuerzas en el trabajo en la misma dirección y que se aproveche al máximo el tiempo en cada concentración con el futbolista internacional.

"En las inferiores es más complicado porque los cuerpos técnicos van variando, por eso siempre hemos hecho hincapié en que desde el primer minuto el seleccionador de turno en cada concentración hable con todos para decirle lo que quiere de ellos y lo que necesita", dijo.

"Los jugadores no son perfectos, los de la absoluta son muy buenos pero también tienen sus carencias. Desde ahí según vamos bajando son mayores las carencias pero tenemos que ser conscientes de que es normal. Un chaval con 15 años no podemos esperar que sea un artista a todos los niveles", añadió.