Las lágrimas de alegría por recibir un regalo soñado: la camiseta de Dzeko

Se llama David y es hincha de la Roma. Y lo que más deseaba esta Navidad era una camiseta de Edin Dzeko. Y su deseo fue satisfecho, pero su reacción al abrir el regalo fue del todo inesperada.

Rompió a llorar, fue incapaz de contener las lágrimas en cuanto fue consciente de qué había en ese paquete. Era una camiseta de la Roma, su equipo. Y seguro que era de su ídolo, Edin Dzeko.

Estaba más feliz que nunca, pero por alguna razón no podía parar de llorar. Son esas lágrimas de felicidad que sienta tan bien soltar.

Ayudado por sus padres, acabó de liberar la camiseta de su envoltorio, y no dudó en probársela, aún llorando. Quien no entiende de fútbol quizá piense que era un castigo, pero nada más lejos de la realidad. El fútbol es pasión, y no atiende a razones.