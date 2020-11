Goycochea, entre lágrimas: "Maradona murió solo, es terrible"

La muerte de Maradona ha sacudido el mundo del fútbol. Los hinchas que hay repartidos por todo el planeta rindieron un homenaje al '10', como hicieron las personas que acudieron a su capilla ardiente.

El 'Pelusa' tuvo muchos compañeros durante su carrera, como Sergio Goycochea. Durante su aparición en la Televisión Pública Argentina, el ex futbolista, que compartió vestuario con Diego en la 'Albiceleste', se emocionó al recordarlo.

"Ante el primer rumor, hablé con Claudia y le dije 'dime por favor qué pasa, dime que es un rumor, por favor te lo pido'. Esa fue mi primera sensación", empezó diciendo ante las cámaras.

Y llegó el momento en el que no aguantó más y comenzó a llorar. "Se murió solo, que es muy increíble...Terminar así... o sea, la muerte no es linda desde ningún ángulo, pero digo, es necesario así. Es terrible, pero digo, imaginar esa situación es... él solo así tirado. No digo que lo hayan dejado solo, por favor, pero cómo terminar así", espetó.