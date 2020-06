Las luchas de Segunda: ascenso, 'play off' y descenso

La Segunda División está al rojo vivo. Este miércoles vuelve la competición para disputar los 45 minutos que restan del partido, aplazado en su momento, entre el Rayo Vallecano y el Albacete.

Cada encuentro es oro a la hora de querer alcanzar los objetivos finales. Quedan 33 puntos en juego y todavía mucho que decidir en una Liga que será igualada, como en tantas ocasiones.

Ascenso

Cuatro equipos luchan principalmente por el ascenso. Con 31 jornadas disputadas, el conjunto más regular había sido el Cádiz, que justo antes del parón había entrado en un pequeño bache.

Los pupilos de Álvaro Cervera tienen 56 puntos en su casillero, uno más que el Zaragoza, que pese al empate ante el Racing de Santander había cogido velocidad de crucero.

Quien se había estancado es el Almería de Guti. El conjunto almeriense acumulaba únicamente cuatro de los últimos 15 puntos y había bajado hasta la tercera posición con 50 unidades en su casillero, los mismos que la SD Huesca.

'Play off'

Si el ascenso directo solo tiene dos puestos, el 'play off' tiene cuatro. El Almería y la SD Huesca están en tercera y cuarta posición con 50 puntos. Si no consiguen llegar a las dos primeras posiciones, tendrán fácil el premio de consolación con el 'play off'.

Por detrás se encuentra el Girona, que no ha perdido en ninguno de sus últimos siete encuentros. Ello le ha servido para coger una mínima ventaja con respecto al Elche, que ocupa la última plaza del 'play off' con 46 unidades, una menos que el Girona.

Justo por detrás se encuentran el Mirandés, con 42, el Sporting y el Alcorcón, con 41, y la Ponferradina y el Rayo Vallecano, con 40 puntos. Eso sí, ninguno de los equipos que están cerca del 'play off' se debe confiar, pues el descenso aprieta.

Descenso

El Racing de Santander es el club que tiene más complicada la salvación, y eso que ganó en la última jornada contra el Numancia. Con 28 puntos se encuentra a siete de los puestos de fuera del descenso.

Justo encima del Racing se encuentra el Extremadura, con 31 puntos, seguido por los dos equipos gallegos, el Lugo (34) y el Deportivo de la Coruña (35), al que se le había acabado el efecto Fernando Vázquez.

Igualado con el Deportivo de la Coruña se encuentran el Albacete, con medio partido más por jugar, y el Real Oviedo, que salió del descenso gracias a los dos triunfos consecutivos. Más alejados están el Numancia, Las Palmas y el Málaga, todos ellos con 38, a tres del descenso.

Quedan 33 puntos y mucho en juego todavía en una Segunda División que promete emoción hasta la última jornada entre el ascenso, el 'play off' y la lucha por evitar el descenso.