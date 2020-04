En esa charla, Unai Emery habló del VAR y ofreció algunas reflexiones interesantes sobre su aplicación en distintos países. Emery, ex del Arsenal, está libre.

"En mi experiencia todos los árbitros siempre han tendido a ser caseros: por la presión del público, por el nombre del equipo, por la presión del equipo... aunque siempre los árbitros lo han negado. El VAR ve cosas que los demás no ven, minimiza la interpretación. Pero hay jugadas que siguen siendo muy dudosas, como esos fueras de juego muy ajustados", señaló Emery, en palabras que recoge 'Mundo Deportivo'.

Cree que el videoarbitraje puede mejorar. "Las manos no son iguales en España, Inglaterra o Francia. En Inglaterra siguen sin hacer caso al VAR si el árbitro no la ve, tiene que ser muy clara. En España, sin embargo, se ven todas y pitan manos que dices 'esa no la va a pitar, pues la pita", analizó.

"Los ingleses son muy exigentes con eso, el VAR lo están usando al 50% que en otros países. No recurren al VAR porque sí, solo si es algo muy claro", comentó el ex del Arsenal.