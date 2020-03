Las mayores enemistades en el mundo del fútbol

Lothar Matthäus y Stefan Effenberg

La leyenda alemana y el díscolo centrocampista tenían una relación nula pese a que compartieron bastantes años en el Bayern de Múnich y en la Selección Alemana. Effenberg no tuvo ningún inconveniente en hacer pública en su autobiografía en 2003 su enemistad. El centrocampista incluyó un capítulo titulado 'Lo que Lothar Matthäus sabe de fútbol' y lo acompañó de una página en blanco.

Andy Cole y Teddy Sheringham

Los dos internacionales ingleses tenían una relación nula pese a compartir vestuario en el Manchester United y en la Selección Inglesa. El pequeño delantero asegura que los problemas comenzaron en su debut con los 'pross'. Cole sustituía a Sheringham y, pese a que esperaba unas palabras de ánimo del delantero, Sheringham ni tan siquiera se dignó a chocar la mano con él. Aunque posteriormente compartieron vestuario, su relación nunca acabó de ser buena.

Edmundo y Romário

El enorme ego de ambos futbolistas chocó en Vasco de Gama en el año 2000. Aunque inicialmente siempre mantuvieron una buena relación, el ex del Barcelona sustituyó a Edmundo en la capitanía del equipo y este no se lo tomó nada bien. El asunto se caldeó cuando Romário falló un penalti que se supone que iba a tirar Edmundo. El ex de la Fiorentina llamó a Romário príncipe frente al presidente del equipo, que dijo que era el rey. Romário no se calló y contestó llamando a Edmundo bufón de la corte. La relación nunca mejoró y el atacante se tuvo que ir a Santos.

Juan Pablo Sorín y Juan Sebastián Verón

La pelea entre el ex del Villarreal y el ex del Inter de Milán en un partido entre ambos es una de las más recordadas en la historia del fútbol reciente. Los dos internacionales chocaron en el descanso de un partido europeo entre ambos conjuntos y nunca volvieron a jugar juntos en la Selección Argentina. Siempre que jugaba uno, el otro no acudía a la llamada y viceversa.

Olof Mellberg y Fredrik Ljungberg

El dúo llegó a ser filmado peleando en una sesión preparatoria de Suecia y volvió a llegar a las manos tras un empate a cero ante Trinidad y Tobago en el Mundial de Alemania. Nunca se pudieron ver y no trataron de disimularlo.

John Terry y Wayne Bridge

Probablemente, el 'affaire' más conocido en el mundo del fútbol. El central le quitó la mujer a su compañero en el Chelsea y la Selección Inglesa. Bridge acabó abandonando ambos conjuntos y negándole el saludo repetidamente a Terry. Al final, el que salió perdiendo de todo el asunto fue el propio Bridge.