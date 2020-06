Las mil dudas que invaden el futuro de Raúl de Tomás

El futuro de Raúl de Tomás no está nada claro. Como señala el diario 'AS', si el Espanyol no consigue la permanencia, el destino del delantero de 25 años será incierto.

Al parecer, siempre según el medio ya mencionado, la entidad catalana ya habría confirmado que el salario del jugador contempla un hipotético descenso.

"A sus 25 años, RdT vería como su carrera sufre de nuevo un freno, y aunque siga vinculado contractualmente, se tendrá que hablar sobre su situación", explica el diario español.

En los siete encuentros que ha disputado con el conjunto 'perico', el ex atacante del Benfica ha conseguido encontrar portería en cinco ocasiones.

Debido al parón obligado por coronavirus, De Tomás no ha podido contar con muchas oportunidades, tan solo 569 minutos, aunque podrá aumentar sus cifras de cara a los once encuentros que restan por jugar cuando regrese LaLiga.