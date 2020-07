"Las mujeres tenemos que demostrar más en un banquillo que los hombres"

La entrenadora del Levante Femenino, María Pry, concedió unas declaraciones al diario 'AS' en las que pudo hacer un repaso a la actualidad del fútbol y charlar sobre la evolución de la mujer en los banquillos.

"Se notaba una diferencia grande en el físico tras volver del confinamiento. Había jugadoras que no tenían en sus casas materiales para entrenar y ahí tuvimos que improvisar mucho. La incertidumbre es algo que tenemos todas. Esperemos que los rebrotes se controlen y nos permitan volver a competir dentro de esta nueva normalidad", explicó.

Además, la entrenadora andaluza se refirió a la suspensión de la Primera Iberdrola: "Para nosotros fue duro porque a nivel deportivo todavía teníamos opciones de alcanzar la segunda posición. Sin embargo, creo que la situación que estábamos pasando a nivel nacional y mundial propiciaba una decisión como la que se tomó. Creo que fue lo más sensato el hecho de suspender la competición porque no todos los clubes podían afrontar el coste económico de los protocolos establecidos".

En cuanto a la profesionalización de la Liga Femenina, comentó: "Está claro que a medio plazo se quiere profesionalizar al fútbol femenino porque es un deporte que está creciendo muchísimo. Hay que seguir que trabajando para conseguirlo".

"Soy de las que piensa que no porque sea una categoría femenina tiene que estar entrenada por mujeres. Creo que en una categoría masculina o femenina tienen que estar los que estén más capacitados. A mí no me gustaría que una mujer no pudiera entrenar a un equipo masculino porque fuese fútbol masculino. Las mujeres tenemos que demostrar mucho más en un banquillo que los hombres por esa mentalidad que aún existe", sentenció la sevillana.