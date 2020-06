Las normas de Cristiano en casa: "No, chocolate no... Papá enfadar"

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, colgó en su cuenta oficial de Instagram varios vídeos en los que aparecen los hijos pequeños del jugador de la Juventus de Turín merendando.

Pero lo curioso de todo esto es que la pequeña Alana Martina ya ha aprendido cómo es la dieta de su papá, y la sigue a rajatabla. Mientras Georina compartía en la red social la nutritiva merienda, Alana explicaba a todo el mundo por qué no se come chocolate en casa.

"No, chocolate no... Papá enfadar. No chocolate", comentó la pequeña hija del delantero portugués, mientras optaba por una saludable porción de fruta, al igual que sus hermanos Eva y Mateo, a los que Georgina ofreció un poco de sandía.

La conocida modelo española compartió en los 'stories' de Instagram con sus más de 18 millones de seguidores este simpático vídeo con una Alana que ya se ha ganado a todos los fans del astro luso.