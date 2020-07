Las nuevas medidas del gobierno británico que hacen peligrar el City-Madrid.

La UEFA todavía no se ha pronunciado acerca de un posible cambio de sede en el Manchester City-Real Madrid después de la primera medida del gobierno inglés para los turistas procedentes de España. Ahora, las instituciones políticas decretaron nuevas condiciones a cumplir en suelo británico.

Tras conocerse 689 casos en el país, Mánchester será una de esas ciudades que se verá afectada por las nuevas restricciones. Inglaterra ha aumentado un 50% sus casos desde la semana anterior.

Desde este viernes, las personas que vivan en diferentes hogares no podrán juntarse en un mismo establecimiento, ni casas ni tampoco lugares públicos o restaurantes.

Matt Hancock, ministro de sanidad británico, se refirió a estas nuevas condiciones en un comunicado que no ha cogido de imprevisto a la población después de las actualizaciones de los últimos días.

"Tomamos esta decisión con pena, pero por desgracia es necesario porque estamos observando que no se están cumpliando las distancias sociales y esa es una de las causas del incremento de casos", aseguró.

De momento, el Madrid, como cuenta 'AS', no ha cambiado las condiciones de su expedición a Mánchester. Los deportes, por ahora, mantienen esa excepción por parte de las instituciones políticas, pero no se sabe hasta cuándo seguirá así.

Está previsto que el equipo blanco llegue a la ciudad bajo un dispositivo de seguridad que comenzará desde que se baje del avión hasta que retorne a la capital española.

Portugal asomó como posible alternativa a albergar el encuentro si finalmente no se podía jugar en Mánchester, pero de momento ni el gobierno británico ni la UEFA han concretado que el partido deba modificarse.