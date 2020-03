Las otras veces que la Liga se detuvo en España

En cinco ocasiones se había suspendido el campeonato liguero en España hasta la fecha. Con el parón forzado por el coronavirus ya son seis. Cuatro de las cinco anteriores fueron por disputas laborales entre futbolistas y patronal, y la quinta, la primera de todas, por culpa de la Guerra Civil.

El primer parón tuvo lugar entre los años 1936 y 1939, en los que España vivió su Guerra Civil. El 19 de abril de 1936, en un país al borde del abismo, finalizó el campeonato liguero. El Athletic Club de Bilbao acababa de ganar su cuarto torneo de Liga.

Tres meses después se producía el golpe militar que condujo a la Guerra Civil Española, por lo que la temporada 1936-37 nunca tuvo lugar. El fútbol se detuvo hasta el 3 de diciembre de 1939.

En la zona republicana, sin embargo, sí se organizó un torneo liguero entre los clubes de aquellas ciudades que seguían siendo fieles a la República. Se denominó Liga Mediterránea (eran clubes del Levante español, de Cataluña y Valencia), y su ganador fue el Barcelona.

La RFEF no reconoce este torneo como oficial, al no haber sido organizado por ella, al igual que ocurre con la Copa de la España Libre que ganó el Levante. No se celebró una segunda edición porque en 1938 el avance de los golpistas había aislado Cataluña de Valencia.

Esos tres años fueron los primeros desde que la Primera División echase a andar en 1928 en los que no hubo fútbol. Fue el parón más largo que ha experimentado el fútbol profesional español.

Los cinco siguientes fueron más breves, y los cinco por la misma causa, la huelga de los futbolistas. La primera tuvo lugar el 4 de marzo de 1979. Fue la primera de las cinco 'huelgas de botas caídas' de España.

La segunda tuvo lugar el 6 de septiembre de 1981, cuando se pararon las dos primeras jornadas del campeonato. Técnicamente no se jugó la primera; para la segunda los clubes jugaron con los juveniles para sacar adelante la jornada.

Esa temporada fue convulsa a este respecto, pues antes de acabar volvió a pararse a tres jornadas del final del campeonato. Este segundo parón del curso tuvo muy poco seguimiento, y se desconvocó de inmediato.

Antes de concluir esa temporada, ya en 1982, la AFE convocó otra huelga, el 11 de abril tres jornadas antes de concluir el campeonato. Registró un seguimiento escaso y fue desconvocada al día siguiente.

De nuevo en septiembre de 1984 se convocó una nueva huelga. Los futbolistas querían su parte de los derechos de imagen (así empezó todo), y los clubes volvieron a boicotear a sus jugadores alineando a juveniles y aficionados.

Esa situación se repitió en la segunda jornada, y la tercera se paró el fútbol definitivamente, pues la Dirección General del Trabajo dictaminó que los clubes estaban reventando la huelga al jugar con sus juveniles. En la jornada 4 se reanudó el torneo con normalidad.

El fútbol masculino español vivió su última huelga en la temporada 2011-12. Por desacuerdos entre AFE y LFP, el fútbol se paró la primera jornada, la cual se recuperaría en enero.

Estas fueron las cinco veces previas en las que el fútbol español se paralizó por completo. Ha habido paros parciales, en partidos concretos o en grupos de partidos por causas excepcionales (el fallecimiento de Reyes, o la huelga de controladores aéreos de 2010), pero solo en cinco ocasiones el paro fue total.

Con la del coronavirus, serán seis las suspensiones del campeonato liguero. Con suerte, su duración será similar a las de las huelgas de futbolistas. Ojalá el fútbol nunca vuelva a parar tres años por culpa de una guerra cainita.