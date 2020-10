Las palabras ¿con segundas? de Herrera sobre su situación en el Atileti

La situación de Héctor Herrera en el Atlético es cuando menos complicada. El mexicano estuvo a punto de salir de la plantilla rojiblanca, pero no se dio todo para que abandonara la disciplina 'colchonera'.

"Venir a la Selección es tomar oportunidades y mostar. El hecho de no jugar no significa no estar a ritmo. A veces, entrenas más cuando no juegas y le agradezco al 'Tata' por esto", dijo ante los medios, en unas palabras recogidas por el diario 'Mundo Deportivo'.

Héctor Herrera habló como segundas hacia lo que está viviendo en el Atleti, en el que no ha podido hacerse con un hueco en el equipo, al menos, de momento.

"Como jugadores queremos jugar siempre. Lo digo en mi caso y Andrés hará lo mismo. Trabajamos en nuestros clubes al 100%. Hay decisiones a respetar y adaptarse. Uno debe de estar preparado para cuando lleguen las oportunidades", continuó.

El jugador azteca concluyó asegurando que se está esforzando al máximo: "A veces, los que no tenemos suficientes minutos con nuestros equipos no es porque no nos entreguemos en los entrenamientos. Jugamos como los que más deseamos estar ahí y esta es una oportunidad única para podernos proyectar en nuestros clubes".