Las palabras de Hummels sobre el RB Leipzig que no gustarán en Dortmund

En las últimas horas Mats Hummels ha pronunciado unas declaraciones que podrían no sentarle nada bien a los aficionados de su propio equipo, el Borussia Dortmund.

Y es que en unas palabras ofrecidas a 'Bild', Hummels se ha rendido a la calidad del RB Leipzig: "Me encanta este campeonato y creo que es genial que la Bundesliga tenga, a estas alturas, cinco equipos con gran nivel en las competiciones europeas".

De hecho, el propio jugador alemán reconoció que probablemente sus palabras no agradarán a la afición: "A muchos aficionados del Dortmund no les gustará lo que voy a decir, pero soy un fanático de lo que ha estado haciendo el RB Leipzig en términos deportivos y la forma en que ha evolucionado el club. Han hecho un gran trabajo, porque el dinero por sí solo no garantiza nada".

El central de 32 años lleva ya once en el Borussia Dortmund, equipo con el que acumula 373 partidos oficiales y con el que ha sido capaz de encontrar portería en 30 ocasiones. Ambos conjuntos se enfrentan en la Bundesliga este sábado 9 de enero.