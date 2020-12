Las palabras de Messi tras entrar en el once histórico de 'France Football'

En un año en el que no habrá Balón de Oro, 'France Football' decidió aventurarse a escoger un once de los mejores jugadores a nivel histórico. Once estrellas. Muchos se quedaron fuera en una elección que, como era de esperar, generó cierta polémica.

Leo Messi fue uno de los elegidos para compartir ataque junto a Ronaldo Názario, Cristiano, Pelé o Maradona. Y el astro argentino quiso agradecerlo en su cuenta oficial de Instagram.

"Para mí es un honor haber sido incluido en el once del Balón de Oro del 'Dream Team'. Quiero dar las gracias por elegirme y también felicitar a todos los jugadores que fueron seleccionados en los dos equipos y a todos los nominados. Hay verdaderos fenómenos en esa lista", subrayó Leo.

El '10', además, aprovechó para adjuntar varias fotografías de los seis Balones de Oro de los que ya disfruta después de estos últimos años. El número uno en cuanto a galardones individuales. Y, por ello, figuró en ese once de ensueño.