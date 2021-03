Las palabras de Pinsoglio, amigo de CR7, que hacen dudar sobre su futuro

En la Juventus no se habla de otra cosa. Todo el mundo se pregunta si Cristiano seguirá en Turín más allá del verano o si, por el contrario, optará por hacer las maletas.

Ni en el vestuario 'bianconero' parecen tener la respuesta a esta incógnita. Carlo Pinsoglio, amigo de Cristiano y meta de la Juventus, dijo no saber qué hará el '7'.

Compartiendo tanto tiempo con Cristiano, más allá de los terrenos de juego, sus palabras a 'Tuttosport' han hecho dudar sobre la continuidad del atacante luso. "No sé si seguirá. Yo espero que se quede", se limitó a señalar.

Recordó que aún tiene 365 días más pactados con la 'Vecchia Signora': "A Cristiano le queda un año de contrato. Espero que se quede, tiene un gran impacto. Yo creo que lo hará, a menos que algo extraño pase...", dejó entreabierta la puerta el tercer meta.

Destacó de Cristiano su hambre de gol hasta en los entrenamientos. "Siempre me desafía. Cuando estoy bajo palos, me mete siete. ¿Por qué no entran en un partido? No sé, es un encuentro diferente... Tal vez mala suerte", apuntó.

En cuanto al futuro de CR7, parece que habrá que esperar para saber qué decisión toma. Según las últimas informaciones, la Juventus y el jugador se habrían citado en mayo para decidir si seguir juntos su camino o, por el contrario, separarse una vez llegue junio.