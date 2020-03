Las Palmas confirmó los vuelos chárter y pidió que se aplacen los partidos

Las Palmas aboga por que se pare la Liga. Es lo que se extrae de las palabras de Patricio Viñayo, director general, quien analizó para la radio oficial del club la situación que se atraviesa respecto a la alarma por el coronavirus.

"Lo que Las Palmas ha solicitado es que se estudie la posibilidad de aplazar el partido. Sabemos que el calendario no permite muchas alteraciones, pero al menos que se estudie la posibilidad ya que no hay que esconder que un estadio vacío no es el escenario idóneo para afrontar un partido", explicó el dirigente.

En este sentido, Viñayo entiende que el fútbol sin espectadores no tiene sentido. "A lo que se debe el fútbol profesional es a un espectáculo con un graderío y sus aficionados presenciándolo en directo", sentenció.

Además, detalló las normas respecto al personal autorizado en los partidos a puerta cerrada: "Solo está autorizado el operador televisivo que retransmite el encuentro, un fotógrafo y el responsable de las redes sociales. Actualmente, todo lo que se autorice de los protocolos, nos darán traslado y será la propia Liga la que nos dé indicaciones concretas de cómo va a evolucionar todo".

'Sport' apuntaba que Las Palmas haría sus próximos vuelos en avión privado, algo que confirmó el director general: "El Girona viajará en chárter para que los movimientos en su desplazamiento reduzcan posibilidades de contagio. Las Palmas también viajará en chárter, con el apoyo económico de la Liga, a Almería, para evitar compartir un vuelo regular".