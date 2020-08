Las Palmas ficha a una de las últimas promesas de Francia

Loiodice ya es de Las Palmas. El club informó en un comunicado oficial de que ha fichado al joven francés -de tan solo 19 años- procedente del Dijon para las próximas tres temporadas. Brilla por su proyección de futuro y por la calidad que ya ha demostrado sobre el verde.

Ni en su ex club ni en los Wolves, donde estuvo cedido la temporada pasada, llegó a tener un papel de protagonista, pero no hizo falta para que dejara claro su buen hacer en el verde. Incluso fue convocado con las categorías Sub 19 y Sub 20 de la Selección Francesa.

"Enzo Loiodice (París, 27-11-2000) se convierte en el segundo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. El jugador llega procedente del Dijon; esta última temporada, estuvo cedido en el Wolverhampton, de la Premier League 2", especificó la entidad canaria en su página web.

Se desconoce cuánto ha pagado Las Palmas con él. Teniendo en cuenta que su valor de mercado es de 1,3 millones de euros, es probable que la directiva haya hecho un esfuerzo por hacerse con él. Si todo va bien, podría ser importante para el plantel y revalorizarse mucho.