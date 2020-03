Las parejas de Garay y Arteta explicaron cómo están tras el positivo

Lorena Bernal, mujer de Mikel Arteta, ha querido hablar en su cuenta oficial de Instagram sobre la situación de su marido después de que el Arsenal confirmara su positivo por coronavirus.

"Mikel tiene síntomas de un virus. Sinceramente, si no estuviera el tema del coronavirus pensaríamos que es un virus normal, común, como cualquier otro. Los síntomas que tiene en ningún caso antes le hubieran impedido ir a trabajar. Ha estado con un poco de fiebre, nunca más de 38, dolor de cabeza, se ha sentido débil, pero está bien. Ha comido y ha hecho vida normal", comentó Lorena.

Y añadió sobre su situación: "Yo estaba perfectamente bien, pero cuando saltó la noticia, me empezaron a llegar muchísimas llamadas y gente alarmada porque mi marido tenía el coronavirus. Pasé de estar bien a que me entrase un poco de miedo. Pensé 'Dios mío, mi marido tiene este virus y lo puedo tener yo también y mis hijos'. Empecé a sentir síntomas, pero realmente era solo eso, que me había dado impresión y miedo tanta alarma".

"Lo que nos han dicho, y han coincidido todos, es que el virus no es un virus grave. Es un virus normal, común, como cualquier otro y que hay gente a la que le pueden dar más síntomas y a otros menos. El ejemplo que me han dado es el de la varicela", sentenció la mujer del entrenador español.

"Garay está aislado"

Por su parte, Tamara Gorro, esposa del jugador argentino del Valencia Ezequiel Garay, quien este domingo ha anunciado que está infectado con coronavirus, ha señalado en las redes sociales que ambos están bien y que su marido se mantiene aislado tras dar el primer positivo en LaLiga Española.

"Como ya sabéis Ezequiel ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, por lógica, que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan", explica.

"Ezequiel está aislado, vamos a tomar las medidas que las autoridades sanitarias indican y ya está. Así que tranquilidad y vamos a por el coronavirus porque juntos podemos", concluye en el vídeo que ha colgado en la redes sociales.