Las peñas del Rayo piden un cambio en el proceso de compensación de los abonos

La compensación de los abonos de la pasada temporada se ha convertido en un tema candente de la actualidad del Rayo Vallecano. Y este miércoles el asunto ha vivido un nuevo capítulo.

Tal y como recoge 'AS', la Federación de Peñas, la Plataforma ADRV y la Asociación de Accionistas ADRV han remitido un escrito al club para que este modifique la vía fijada para dicha compensación.

En un principio, el club comunicó este martes que había tres opciones distintas: devolución del 20% del importe total por transferencia, de un 40% con vales descuento de productos Kelme y mediante la entrega de una camiseta oficial firmada por la plantilla. Todo ello tras entregar una documentación de forma presencial.

Esto podría provocar diferentes aglomeraciones de gente en las taquillas o la tienda oficial del club, motivo por el que las entidades de peñas citadas anteriormente han mostrado su malestar.

"No podemos entender que se obligue a más de 10.500 personas a desplazarse a las taquillas. No podemos entender que, mientras la tramitación del abono se pudo hacer online, no pueda hacerse de esa forma la entrega de la solicitud", explicaban estos grupos, que expresaron dicha molestia ante el nuevo avance del COVID-19 en el país.