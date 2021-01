Las pizzas y los tatuajes no funcionaron: Farré tampoco pasa el corte

Se sigue conociendo el destino de los precandidatos a presidir el FC Barcelona. Este lunes, Jordi Farré anunció que su proyecto 'Nou Impuls Barça' finalmente no ha logrado las firmas necesarias para ser oficialmente candidato.

Farré, quien fuera impulsor de la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu, confirmó que se ha quedado muy cerca del corte de 2.257 que exigen los estatutos y que presentará en las oficinas del Camp Nou alrededor de 2.000.

Pese a que se le reconoció por lograr acabar con la presidencia de Bartomeu, la iniciativa de repartir pizzas y tatuajes a cambio de firmas acabó empañando su imagen, tal y como reconoció en declaraciones a 'La Vanguardia'.

Hemos estado a punto de lograrlo, pero nos quedamos a medio camino. Ha sido difícil y nos hemos equivocado en muchas cosas, también en el enfoque de la campaña. La gente se quedó solo con que éramos los de los tatuajes y las pizzas", lamentó.

"Muchos amigos socios me han dicho que me he equivocado con la campaña de los tatuajes y las pizzas. Y realmente lo noté en la recogida de firmas. A la sede ha venido más gente cuando no dábamos las pizzas, pero otros daban arroz o colgaban pancartas, todos hemos buscado la manera de atraer al socio", agregó.

Por otra parte, Farré dijo que las restricciones y el temporal le han lastrado a la hora de recoger firmas. El empresario aseveró que muchas de ellas se quedaron en sus localidades de origen ante la imposibilidad de viajar a Barcelona para entregarlas en la sede de la candidatura.

"Además, nosotros buscamos muchos puntos de recogida de firmas que eran bares. Y los han cerrado con las restricciones que ha traído la pandemia", continuó Farré, que relató que seguirá "trabajando con transparencia como siempre" y confesó el sentido de su voto: "Si hay elecciones el 24 o cuando las haya yo lo tengo claro, votaré a Joan Laporta".