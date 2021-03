Las polémicas formas del aspirante a dirigir el Valencia: "Si el equipo no gana, ¡ciérralo!"

El futuro del Valencia está más en el aire que nunca ante un posible cambio de manos que significaría la marcha de Peter Lim y la llegada de otro exótico gestor como Tunku Ismail, príncipe de Johor, en Malasia.

En 'Fearless: Rise of the Southern Tigers', documental que analiza el éxito del Johor Darul Ta'Zim, su club en Malasia, el posible nuevo gestor del equipo 'che' dejó algunas perlas interesantes.

Sobre todo, cuando aseguró que cerraría el equipo si no tuviera éxito: "Tenemos el mejor estadio, las mejores instalaciones, así que si el equipo no gana, ¡ciérralo!"

Unas palabras que hablan de su ambición, pero también de la tranquilidad con la que tomaría la decisión de desprenderse de un proyecto errático.

"Mucha gente me convenció de que me lanzara con el proyecto del fútbol de Johor. Si lo hago, ¿qué me puedo proponer? Yo siempre prefiero hacer historia", advirtió en otra de las frases destacadas del tráiler.

Más incertidumbre, en definitiva, para un Valencia que precisamente necesita estabilidad.