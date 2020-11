Las posibles alineaciones del Barcelona-Osasuna

El Barça de Ronald Koeman recibe este domingo 29 de noviembre a las 14:00 horas a Osasuna en el Camp Nou. Un duelo que el cuadro catalán necesita llevarse tras su reciente derrota en LaLiga frente al Atlético de Madrid.

El cuadro de la Ciudad Condal llega al duelo con once puntos y necesita sumar de tres en tres si no quiere decir ya adiós de manera definitiva a la pelea por el título. Koeman sabe de la importancia del duelo y por eso no se guardará nada.

Y es que tras dar descanso a los titulares en Kiev en la Champions, se espera que el neerlandés no haga probaturas. Marc-André ter Stegen ocupará la portería y, frente a él, Alba, Lenglet, De Jong y Dest formarán la zaga azulgrana.

Con Frenkie actuando como central, el doble pivote pertenecerá a Busquets y Pjanic, mientras que por delante se espera que Coutinho regrese al once y acompañe a Messi y Dembélé. En punta, como siempre, estará Griezmann.

Por su lado, Osasuna intentará sacar petróleo de una visita más que complicada, aunque el curso pasado ya logró dar la sorpresa y llevarse los tres puntos del Camp Nou en el tramo final de LaLiga.

De cara al duelo, Jagoba Arrasate apostará por Herrera en la portería. El meta del cuadro de Pamplona tendrá frente a él una línea de cinco compuesta por Vidal, Roncaglia, Navas, Unai García y Jony.

En la sala de máquinas navarra, Oier Sanjurjo, Moncayola e Iñigo Pérez serán los encargados de hacer llegar los balones a Budimir y Rubén, que pondrán el peligro y el gol para Osasuna.

Posibles alineaciones del FC Barcelona-Osasuna

Barcelona: Ter Stegen; Dest, De Jong, Lenglet, Alba; Pjanic, Busquets; Dembélé, Messi, Coutinho; y Griezmann.

Osasuna: Herrera; Vidal, Roncaglia, Navas, García, Jony; Pérez, Oier, Moncayola; Rubén y Budimir.