Las posibles alineaciones del Barcelona-Valencia

El Camp Nou vivirá una nueva jornada de LaLiga con un gran choque entre Barcelona y Valencia, partido de la jornada 19. Toca analizar cómo saldrán Ronald Koeman y Javi Gracia en un compromiso muy importante para el devenir de ambos equipos en el campeonato.

El conjunto azulgrana llega cargado de moral tras los dos recientes triunfos ante Levante y Real Sociedad. De cara a la cita de este sábado, el club de la Ciudad Condal saldrá con todo para lograr su tercera victoria consecutiva.

Koeman no hará demasiadas probaturas y alineará un once que contará previsiblemente con Araujo y Lenglet como centrales. El galo regresaría así al once tras la titularidad de Mingueza ante la Real.

El doble pivote sería para la pareja De Jong-Busquets y arriba el técnico neerlandés apostaría por Braithwaite y Pedri como acompañantes de Messi y Griezmann.

Por su parte, el Valencia buscará dar la sorpresa con un Gayà que ocupará la demarcación de lateral izquierdo ante un rival que le ha seguido la pista desde hace tiempo.

Con Racic y Soler llevando la manija, las grandes dudas de Javi Gracia estarían en ataque, ya que Manu Vallejo jugó el reciente duelo de Copa del Rey y Maxi Gómez está con molestias, aunque se espera que sea titular.

Posibles alineaciones del Barcelona-Real Sociedad

- Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; y Braithwaite.

- Valencia: Jaume; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Soler, Racic, Musah, Cheryshev; Maxi y Guedes.