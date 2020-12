Las posibles alineaciones del Cádiz-FC Barcelona

El Cádiz de Álvaro Cervera y el Barça de Ronald Koeman se enfrentan en la jornada número 12 de Primera División, un encuentro que se vivirá este sábado 5 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Ramón de Carranza.

El cuadro gaditano llega a la cita en sexta posición con 15 puntos, mientras que el cuadro azulgrana, tras la goleada a Osasuna (4-0), subió hasta la séptima plaza y suma 14 puntos. Por tanto, la victoria es clave.

Álvaro Cervera, que no podrá sentarse en el banquillo, tiene una idea en la cabeza. El objetivo del técnico no es otro que ganar de una vez en el Ramón de Carranza, algo que no ha hecho todavía esta temporada.

Jose Mari y Juan Cala son las ausencias más destacadas de un Cádiz que cuenta con los regresos de Negredo y Choco Lozano. El de Vallecas superó su lesión y el hondureño entró a última hora en la lista tras dar negativo en el último test PCR.

Por su parte, el Barcelona, que está en una buena dinámica, va a la 'Tacita de Plata' con la intención de sumar los tres puntos, en un partido en el que Messi puede alcanzar el récord de goles de Pelé en un mismo club.

Leo es fijo en el once y estará compañado por Griezmann y Braithwaite, que están más finos que nunca. Koeman tiene varias dudas tanto en defensa como en parte de la medular hacia adelante.

El neerlandés podría meter a Ronald Araujo por Mingueza y Coutinho por un Dembélé que está en su mejor momento de forma.

Posibles alineaciones del Cádiz-FC Barcelona

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Jonsson, Garrido; Jairo, Álex Fernández, Perea; y Negredo.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Dembélé; y Braithwaite.