Las posibles alineaciones del SD Huesca-Real Madrid

La SD Huesca de Pacheta y el Real Madrid de Zinedine Zidane se enfrentan en la jornada número 22 de Primera División, un encuentro que se vivirá este sábado 6 de febrero a las 16:15 horas en el estadio El Alcoraz.

El conjunto oscense llega a la cita con confianza después de asaltar el José Zorrilla (1-3) y quiere aprovecharse del conjunto blanco, herido tras caer en el Alfredo Di Stéfano ante el Levante (1-2).

Pacheta, que le ha dado solidez defensiva al equipo, no va a cambiar de idea y se espera que repita el once que tumbó al Valladolid, con esa línea defensiva de cinco hombres para intentar no encajar gol.

Asimismo, el técnico recupera a Sandro Ramírez para la faceta ofensiva y también a Juan Carlos Real, que superó el coronavirus. Por su parte, Pablo Insua todavía no ha ganado la batalla al virus mientras que Pedro Mosquera es baja por lesión. Rafa Mir busca un complemento en el ataque y el puesto se lo disputan Okazaki y Dani Escriche.

Por su parte, Zidane, que vuelve al banquillo tras doblegar al COVID-19, tiene que hacer malabares para confeccionar el equipo titular. El francés solo cuenta con 12 jugadores de campo del primer equipo.

Carvajal, Ramos, Valverde, Lucas Vázquez, Rodrygo, Hazard, Militao e Isco no estarán en la cita en El Alcoraz y el turno es para otros. Vinicius volverá al once junto a Benzema y Asensio mientras que Nacho ocuparía el lugar de Militao, aunque se desconoce si está al 100% tras superar el coronavirus. En caso contrario, Víctor Chust tendría su oportunidad. En cuanto al resto, los mismos de siempre.

Posibles alineaciones del SD Huesca-Real Madrid

Huesca: Alvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Gastón Silva, Javi Galán; Seoane, Doumbia, Mikel Rico; Escriche u Okazaki y Rafa Mir.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.