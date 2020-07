Las posibles consecuencias de la prohibición de patrocinios de apuestas en camisetas de LaLiga

Millones de personas permanecen atentas al Boletín Oficial del Estado cada día por una ley que puede cambiar sobremanera el deporte y su relación con las casas de apuestas. Dicho sector asiste en mitad de una notable incertidumbre a cómo puede cambiar todo con las medidas revolucionariamente restrictivas que está impulsando Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo. A expensas de que se publique el Decreto y, por tanto entre en vigor, el borrador introduce grandes prohibiciones a bonos de casino, apuestas deportivas, publicidad de las mismas y todo lo relacionado con un sector que podría tener que reinventarse si todo se confirma.

Además de limitar la publicidad de casas de apuestas a un horario tan particular como es de la 01:00 a las 05:00 de la madrugada, eliminando las excepciones que se establecían a la disputa de partidos de fútbol y en camisetas oficiales, así como suprimiendo los bonos de bienvenida que tanto se emplean para captar nuevos clientes. Hay una cruzada política evidente por reducir el impacto de las apuestas deportivas entre los más jóvenes y limitar mucho su presencia permanente desde hace años en televisión y todo tipo de patrocinio.

El impacto será tremendo y podría cambiar muchísimo el panorama del fútbol tal y como lo entendemos. Y es que el Decreto prohibiría asociar cualquier instalación deportiva a una entidad relacionada con el sector de las apuestas. Es preciso recordar que un número muy importante de grandes clubes mundiales tiene como patrocinador principal a una casa de apuestas y no eran pocos los que se planteaban o ya habían llevado a cabo, una ampliación de ese patrocinio, bautizando el nombre de su estadio con el del patrocinador. Eso queda totalmente prohibido, pero también algo mucho más sutil y complicado de gestionar si se confirma, como es la supresión de toda publicidad de casas de apuestas en las camisetas.

Actualmente, de los 20 equipos de LaLiga, tan solo hay uno que no porta en su camiseta el nombre de ninguna: la Real Sociedad. En el punto 4 del artículo 12 del Decreto se aborda esta cuestión. "No será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas". No parece haber lugar a la interpretación, lo que sitúa a los clubes en una situación comprometida, tal y como informa '20minutos'. ¿Cómo afectará esto a los acuerdos de patrocinio firmados? Parece evidente que las casas de apuestas deberían aportar mucho menos dinero al reducir tanto su visibilidad o incluso rescindir contratos. ¿Puede mantenerse la economía del fútbol tal y como está ahora sin el apoyo financiero del sector de las apuestas?.

Suele hablarse mucho del sobredimensionamiento del fútbol, con salarios exorbitados, fichajes en los que se destinan cantidades impresionantes y, en definitiva, una burbuja que no ha parado de inflarse desde hace años. Quizá ha llegado el momento en el que se vaya a pinchar y si no se prepara una estrategia coordinada a nivel institucional, las consecuencias pueden ser tremendas para LaLiga y todo el fútbol español. No es descartable que los mejores jugadores migren a otros países donde el dinero siga fluyendo, sin las cortapisas de un Decreto como éste. Se presenta una ardua tarea por parte de todos los actores implicados para aunar la prevención de problemas derivados de la ludopatía con la continuidad del fútbol español en la élite.