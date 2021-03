Las pretensiones económicas alejan a Larouci del Leeds

Yasser Larouci, pese a su proyección y potencial, parece destinado a abandonar Anfield. El canterano del Liverpool, que ya ha disputado dos partidos con la primera plantilla, podría ser uno de los jugadores con los que se buscaría hacer caja.

La intención del Leeds United es convertirse los próximos años en el séptimo equipo en discordia del fútbol inglés tras el 'Big Six'. No obstante, aún no es el caso y varios jugadores de los que tiene en mente a día de hoy siguen siendo inviables económicamente.

Ahí es donde entra Larouci. Según 'The Athletic', el lateral francés es del agrado de la entidad, pero su traspaso supondría un desembolso monetario al que no podría hacer frente la entidad presidida por Andrea Radrizzani.

En caso de no llegar el jugador de 20 años, la idea de los 'peacocks' sería buscar un lateral izquierdo experimentado en el fútbol europeo con el crecer durante los próximos años.