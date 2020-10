Las primeras palabras de Adekanye, Jairo y Alcalá como jugadores del Cádiz

El Cádiz aprovechó sus últimas posibilidades para reforzar la plantilla con tres incorporaciones de garantías: Bobby Adekanye, Jairo Izquierdo y Pedro Alcalá.

Los tres jugadores fueron presentados este viernes y ofrecieron sus primeras palabras como futbolistas del cuadro de la Tacita de Plata. Aunque no fueron las primeras del extremo tinerfeño, que ya había estado antes en el club.

"Cuando estuve aquí ya jugué algún partido en el lateral izquierdo. Si el míster lo ve necesario y cree que me sacará más rendimiento, pues bienvenido sea", confesó el ex del Girona.

También procede del combinado albirrojo Pedro Alcalá: "He jugado muchas temporadas en Segunda y un par en Primera. Estoy muy contento de estar aquí. La Primera es muy complicada porque son equipos de mucho nivel. La diferencia está en las áreas".

"La calidad humana que hay es muy buena. Son exigentes, pero hay muy buen ambiente. Lo necesario es que estemos unidos, porque pasaremos momentos difíciles, pero tenemos que ir todos a una para conseguir el objetivo a final de temporada", añadió.

Por su parte, Adekanye confesó: "Me convenció el gran juego que tiene el Cádiz. Es un juego similar a lo que me gusta jugar a mí. La formación me puede ayudar mucho para sacar lo máximo de mí. He venido para demostrar mi calidad y ayudar al equipo".

"Llevo dos entrenamientos y me siento como en casa. Los compañeros me han acogido muy bien. Con el míster he hablado y me ha dicho que en Cádiz se trabaja duro. Estoy disponible para hacer eso", agregó.