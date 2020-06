Las primeras palabras de Faríñez como portero del Lens

El Lens ha reforzado la portería de cara a la próxima temporada, en la que regresan a la Ligue 1. El portero venezolano atendió al diario 'France Football' para repasar cómo fue el traspaso.

"El primer contacto tuvo lugar hace un mes y medio a través del presidente Joseph Oughourlian. Me llamó para informarme de esta posibilidad. A partir de ahí, todo fue rápido. Los clubes simplemente tuvieron que despachar los trámites y mi representante tuvo que estar de acuerdo con las dos partes", contó en el citado medio.

Faríñez destacó que no tuvo que pensar demasiado la operación, ya que tenía el sueño de dar el salto a Europa.

"No necesitaba pensar mucho y apenas tuve tiempo de discutir con mi padre y mi familia, ya que todo ya estaba muy claro. La oportunidad fue genial y tenía que aprovecharla", continuó.

El meta de 22 años colgó una imagen en las redes sociales, adjuntando una carta de despedida para Millonarios.

"Decir adiós es parte de los múltiples procesos de la vida, en cantidad de ocasiones es la única manera de continuar creciendo y si, las despedidas son tristes simplemente por ser despedidas, si no duelen es porque no importa y si no importa entonces nunca será una. Dejo en El Campín recuerdos memorables, dos años de buenas sensaciones, anécdotas y sobretodo amigos. Amigos que conservaré lo que resta de vida. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los directivos el haber puesto su confianza en mí", escribió el portero.