Las primeras palabras de Jorge Jesus tras conocer su positivo

Flamengo se sometió a los test pertinentes una vez que se conoció que el presidente de la entidad padecía la enfermedad. Jorge Jesus dio positivo y saltaron las alarmas en el fútbol brasileño. Pero el técnico ha pedido calma a todos... y también responsabilidad.

"Hola, buenas tardes en Brasil y buenas noches en Portugal. Es verdad que mi test dio positivo, también es cierto que me siento normal. Me siento exactamente igual que hace un mes, un año o hace tres. Me siento como una persona normal", incidió el técnico.

"No tengo ningún síntoma, pero es cierto que tuve una prueba que dio positivo. Estaré en cuarentena. Quiero agradecer el cariño de todos mis amigos y aficionados", añadió.

Y cerró: "Yo pienso que en una semana o dos estaré con total normalidad. Un beso muy grande a todos, tengo mucha confianza".