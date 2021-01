Las primeras palabras de Kagawa con el PAOK: "Quiero tener éxito"

Shinji Kagawa se convirtió en nuevo jugador del PAOK, club al que ya conoce. Tras fracasar en España, el internacional nipón de 31 años firmó un nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2022 con los griegos.

El japonés ya ha ofrecido sus primeras palabras como jugador del PAOK: "Ha sido un día largo, pero ahora que he firmado el contrato me puedo centrar en el fútbol. He estado preparándome y entrenando para volver al terreno de juego pronto. Quiero hacerlo lo mejor posible para devolverle a mi nuevo equipo la fe que ha mostrado en mí".

Y añadió: "El PAOK es un gran club en Grecia. Tuve reuniones positivas con el club y el entrenador. Creo que ese factor fue clave para que tomara una decisión. No puedo entrar en detalles, pero tras hablar con mi entrenador fui capaz de visualizar un estilo de fútbol que me gustaría jugar. Creo que ese es el estilo al que juega este equipo".

"Lo haré lo mejor posible para poder estar en el campo lo antes posible y poder empezar a entrenar con mis compañeros con el fin de jugar al estilo al que el entrenador aspira. Si hacemos eso, estoy seguro de que seremos capaces de progresar", prosiguió el nipón.

"Me siento muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de poder llevar la camiseta de un club tan histórico y me gustaría demostrar a los aficionados que estoy listo. Estoy muy contento por ser parte de la familia del PAOK y me gustaría darlo todo para poder tener éxitos con el equipo", sentenció un Kagawa muy ilusionado con esta nueva etapa.