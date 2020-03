Las primeras palabras de Mangala tras tener el COVID-19

Mangala es uno de los tres jugadores del Valencia, junto a dos miembros del cuerpo técnico, que han dado positivo a la hora de hacerse pruebas del COVID-19.

Horas más tarde, el defensa explicó sus primeras sensaciones. "He sabido que he dado positivo en coronavirus. En este momento me siento bien y no tengo síntomas asociados al coronavirus", comentó.

"Sin embargo, estoy confinado en casa y no tengo contacto con mi familia. Aprendí que podemos llevar el virus sin tener síntomas", explicó el futbolista del Valencia.

Mangala quiso insistir en el cumplimiento de las normas dadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del COVID-19.

"Recomiendo a todos seguir las medidas de confinamiento y evitar el contacto, tanto como sea posible aunque te encuentres bien. Si todos respetan estas instrucciones, juntos evitaremos la propagación tanto como sea posible", aseveró el central del Valencia.

"Lucharemos para evitar transmitirla a las personas que puedan tener síntomas graves. Muchas gracias por vuestros mensaje de apoyo, cuidad de vosotros y de vuestros seres queridos y respetad las instrucciones de confinamiento para evitar la difusión", sentenció.