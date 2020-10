"¿Las quejas de Griezmann? No hace falta discutir, el entrenador manda"

Ronald Koeman respondió a las polémicas palabras de Griezmann en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe. Afirmó que ha hablado con él sobre su posición en el terreno de juego y que le ha dejado claro que él es quien decide dónde colocar a cada uno. También habló sobre el bajo nivel de De Jong ante el Sevilla.

"Cada uno tiene derecho a decir cosas. Sabemos que este tipo de cosas pueden pasar. Estuve hablando con Antoine no por lo que ha dicho. Hablamos sobre su posición y sobre el rendimiento del jugador. Le dije que yo busco lo mejor para el equipo y, si pienso que su posición es por la derecha con libertad, porque no juega en banda juega más adentro, y puede jugar de '10' y de '9', y al final decido yo lo que es lo mejor para el equipo, y luego cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento", aseveró.

"Él está haciendo el máximo que puede hacer. Trabajar fuerte, ser muy disciplinado y tener suerte en sus cualidades ofensivas. Hubo cuatro o cinco jugadas ofensivas que tuvo que sacar más rendimiento, pero se puede discutir mucho más sobre su posición. Cuando estuve de seleccionador, en el Holanda-Francia, jugó por la derecha. Una vez más, no hace falta discutir sobre este tema. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento", añadió.

Y zanjó: "No hay que hablar tanto sobre jugadores individualmente. No se puede comparar a ningún jugador con otro. Para mí, no hay tema. Puede ser mucho más para vosotros. No tengo ningún problema con Antoine. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento con cada uno. Solo puedo jugar con once. Y uno puede jugar de '9', otro de '7', otros dos de pivotes... No pongo a ningún jugador que no sea en su posición. Griezmann puede jugar en la banda hacia dentro, es zurdo y puede sacar el rendimiento. No podemos acabar jugando con '10' jugadores en la posición del '10".

También le preguntaron, en este sentido, si habría hecho lo mismo de tratarse de Messi, y respondió: "En principio, queremos poner en cada partido el mejor equipo con el que pienso que podemos ganar. En tema selecciones, luego sabemos que los grandes tienen mucho cansancio. Esta tarde, tendremos el último entrenamiento. Todos han vuelto con muchas ganas y decidiremos el mejor equipo para mañana".

De paso, analizó su estado físico: "Creo que sí puede jugar los cuatro partidos que vienen. Siempre depende del jugador. Con Leo, como con los demás, hablo de cómo se encuentran y si están cansados y decidimos el equipo. Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Leo es un jugador que, si no juega, está más cansado. Es un ganador que quiere estar en los partidos. Si hay un tema médico es otra cosa".

Otro jugador cuyas circunstancias preocupan es Dembélé. "Dembélé tiene mucha calidad. Lo único que yo creo que poco a poco va a estar físicamente bien. Salió el otro día algo en la prensa sobre sus entrenamientos. Los que no han jugado mucho han entrenado el jueves pasado y el viernes. Como Dest, como Konrad, como Aleñá, los porteros. Los únicos que han tenido cuatro días de fiesta han sido Piqué y Neto porque jugaron todos los partidos. Últimamente, por lo que he visto en los entrenos, estoy muy contento", aseguró el técnico respecto a él.

Quien todavía no está listo, ni para el 'Clásico', es Ter Stegen. El entrenador, cuando fue preguntado por él, confirmó que está evolucionando satisfactoriamente, pero que no cree que vaya a estar disponible para el duelo con el eterno rival. Le tocará jugar a Neto.

Volviendo al rendimiento en el campo, le tocó hablar de De Jong: "En el partido contra el Sevilla, Frenkie no estuvo a su altura. Si hay jugadores que son bastante autocríticos, Frenkie es uno de ellos. Él sabe perfectamente cuando ha estado bien y cuando ha estado por debajo. En el Italia-Holanda, fue el mejor sobre el campo. Todo jugador tiene derecho a jugar un mal partido. Espero que saque su juego y es la mejor posición para él. No hay que olvidar que es un jugador muy joven. No me preocupa tanto".

Koeman elogió el trabajo del conjunto de Bordalás, su próximo rival en Liga: "Primero, hay que destacar la trayectoria del Getafe en los últimos años. Están haciendo cosas muy positivas, es un equipo ganador que ha llegado a Europa y es un mérito muy grande. He visto los partidos contra el Ajax. En Holanda, hubo quejas por el juego del Getafe, pero yo no soy partidario. Cada entrenador busca la mejor manera de ganar y el árbitro está para marcar la línea. Será un partido complicado donde tendremos que estar muy bien y buscar espacios. Será un partido complicado".

Los partidos internacionales han tenido mucho que ver en la preparación para el duelo ante los azulones. El entrenador no pudo contar con algunos de los pesos pesados de la plantilla y, en esta rueda de prensa, explicó que los que más se han ausentado lo han hecho por eso mismo.

Y no solo hubo jugadores sénior que tuvo que ceder el Barça, sino también a categorías inferiores nacionales, como Riqui Puig con la Sub 21 española: "No he visto todos los partidos de la Sub 21, pero sé que ha jugado los dos partidos y creo que la Sub 21 española es un equipo fuerte y está haciendo bien las cosas. Si Riqui está convocado, tendrá opciones de jugar".

A quien sí ha estado más atento en el plano internacional es a Pjanic: "Primero, Pjanic llegó más tarde por el COVID-19 y ha tenido que entrenar más para coger el físico. Ha sido muy positivo que haya jugado dos partidos con la Selección. Lástima de la lesión de la espalda. El doctor me ha dicho que esta tarde puede entrenar sin problemas y puede ser que tenga minutos".

En un plano más general, dijo: "Todo el mundo está trabajando bien y teniendo oportunidades de jugar, es importante por el nivel de los entrenos. Los jugadores han hecho buenos partidos con sus selecciones. Están con muchas ganas de afrontar los próximos partidos. Veo positivamente la trayectoria de los chicos jóvenes. Hablamos de Ansu, Aleñá, Araujo. Riqui... El futuro del Barça está ahí y cuando podamos darles oportunidades siempre será mejor para ellos".

Los aficionados están con muchas ganas de ver de cerca al ex de la Juventus, pero ¿cuándo volverán a los estadios? Koeman lo comentó: "Ojalá que dentro de poco tengamos gente en el campo. Es lo mejor que nos puede pasar. Para todos los jugadores es complicado jugar en campos sin gente. Es un poco raro ver partidos, por ejemplo de selecciones, que en el Ucrania-España había gente, en otros campos no había gente. En cada país la pandemia es diferente y no tengo derecho ni puedo opinar cuando debe haber gente en el campo. Ojalá sea mañana".

Ya ha pasado ese momento de emoción inicial en el que se hablaba mucho de la criba que iba a efectuar. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que arribó? "No es cambiar sino poner mis ideas con mi 'staff'. Entrenar como creo que hay que entrenar y ganar partidos. Las demás cosas de fuera no pongo energía. Ser entrenador del Barça es una función importante y bonita. Estoy muy contento con el trabajo por parte de los jugadores. Estamos cambiando cosas y queremos ganar partidos. Es nuestra prioridad".

Como última pregunta de su comparecencia, habló sobre Sergiño Dest: "Ha sido bueno tenerle aquí estos días para explicarle el sistema. No es muy diferente a lo que jugó en el Ajax. Sabemos que puede jugar en la izquierda y la derecha. Sabemos que Alba no está listo para mañana y puede ser una opción para la izquierda. No jugar con la Selección le ha ido muy bien para adaptarse porque aquí en Barcelona todo es más grande que en Ámsterdam".