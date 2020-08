Pochettino, el técnico que cabrea a los 'pericos'... y a los 'culés'

La debacle de Lisboa dio paso a los rumores sobre Mauricio Pochettino. El 2-8 que el Bayern le infligió al Barcelona puso patas arriba todos los estamenos de los azulgranas. El primero, el banquillo.

Quique Setién tiene las horas contadas en el Camp Nou. Pero a muchos les ha sorprendido sobremanera la rapidez y rotundidez de los rumores que acercan al ex del Tottenham a los mandos 'culés'.

Especialmente, porque Pochettino ya se encargó de que, en el subconsciente futbolístico, cueste relacionar su nombre con el del club catalán.

Entre 2016 y 2018 dejó varias declaraciones más que tajantes al respecto, aunque hace pocos días matizó sus palabras, quizás, con la posibilidad de recalar en 'Can Barça' entre ceja y ceja.

'Rajadas' que perviven en la hemeroteca

La hemeroteca suele jugar malas pasadas. De concretarse su llegada, Pochettino sería la última víctima del recuerdo ahora imborrable con las redes de lo que un día dijo.

En la campaña 2016-17, el entrenador ahora sin equipo dirigía entonces al Tottenham. Cuestionado por el interés de los azulgranas, respondió: "Soy honesto y hablo con el corazón. Nunca les entrenaría. Sería imposible, porque mis lazos emocionales están creados en Barcelona con el Espanyol".

"Hay valores en la vida que no se pueden cambiar. La evolución existe claro, pero yo no puedo cambiar ese sentimiento y mi relación emocional con el Espanyol es tan grande por el tiempo que pasé allí y por la magnitud del impacto que creó en mi persona. Lógicamente cuando uno se siente identificado así con el Espanyol, no pasa nada por decir que no entrenaría al Barça", se despachó a gusto.

A finales de 2017, se reiteró en sus palabras en 'El Chiringuito' y se refirió a los valores del club: "A nivel familiar y personal, lo que soy, lo soy gracias al Espanyol. Es más que un club, porque es más que un club de fútbol. No me identifico con los valores del Barcelona".

Pero si una frase destacó por encima del resto, esta fue la que pronunció a inicios de 2018: "Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell's Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina antes que ir a entrenar a ciertos clubes".

Sin embargo, a principios de este mes de agosto intentó dar un paso atrás. Quién sabe si con alguna intención oculta: "Ahora no diría que nunca seré entrenador del Barça. En la vida nunca se sabe qué pasará".

Pese a este último intento de retractarse, la afición del Barça no termina de verlo claro. Los éxitos del argentino al frente del Tottenham no contrarrestan, al menos para algunos, su repetida intención, de forma pública, de no entrenar jamás en el Camp Nou.

Sin embargo, la falta de aire fresco en el club sí que parece arrastrar el visto bueno de otro sector de la hinchada. Pochettino está libre, conoce la Liga y metió a un Tottenham sin una plantilla estratosférica en la final de la Champions de la pasada temporada.

El espanyolismo, cabreado

Curioso es que 'pericos' y 'culés' se unan en alguna causa. Pero Pochettino, en muchos casos, lo puede conseguir. Y es que en el seno del Espanyol tampoco ha sentado nada bien esta posibilidad, más aún después de vanagloriarse de su espanyolismo a bombo y platillo.

El técnico es un símbolo del club. Fue importante como jugador (es el cuarto futbolista con más partidos con 275) e hizo sus primeros pinitos como entrenador. De hecho, su trabajo al frente del Espanyol le hizo dar el salto a la Premier League.

Por eso, los aficionados 'pericos' mostraron, en su gran mayoría, su disconformidad con esa opción. Para ellos, y más en un año tan dramático como el del descenso a Segunda, sería casi como una 'puñalada'. E incluso algunos pidieron que, si llega a firmar con el Barça, se retire su nombre de la puerta que le homenajea en el RCD Stadium, según informó 'AS'.