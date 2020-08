Las reacciones del mundo del fútbol a la retirada de Iker Casillas

Desde que anunció su intención de presidir la RFEF era un secreto a voces, pero este martes se confirmó. Iker Casillas se retira y con él queda la leyenda de uno de los mejores porteros de la historia, si no el mejor.

A los 39 años, el de Móstoles pone el punto final a una carrera de 20 años donde se hizo gigante a bordo del Real Madrid, tocó la gloria con la España campeona de Europa (por dos veces) y del Mundo y paladeó sus últimos duelos bajo los palos en el Oporto.

Su influencia en el mundo del fútbol es tal que las reacciones no tardaron en llegar. Compañeros y ex compañeros, ilustres del deporte y multitud de personajes dejaron mensajes de cariño y admiración hacia Iker Casillas que recopilamos a continuación:

Sergio Ramos, quien recogió el testigo de la capitanía del Real Madrid, le despedía así:

Iniesta, rival en Liga y campeón de todo junto a él con la Selección:

Su ex compañero Casemiro le dedicaba estas palabras:

La Selección Española también tuvo un detalle con Iker:

No le tuvo como compañero, sí como rival, y ahora ocupa los palos del Bernabéu. Thibaut Courtois:

Brahim, otro madridista que le despidió con cariño:

La Champions League hizo recuento de los hitos de Casillas en la competición:

También la UEFA por su doble Eurocopa:

Y por supuesto, el Twitter oficial de la Copa Mundial de la FIFA:

Marco Asensio, agradecido:

Estas fueron las palabras de Aitor Karanka, quien le entrenó junto a Mourinho en su ocaso madridista:

Un referente del eterno rival madridista como Piqué, con el que fue campeón del Mundo y de Europa, también se rindió a él:

Otro mítico ex portero como René Higuita le dedicó este mensaje: