Las recomendaciones de Sánchez Martínez para el confinamiento

Pasar 24 horas sin salir de casa no está siendo fácil. Pero se lleva mejor con un buen libro, una buena película o serie, o con música.

José María Sánchez Martínez, árbitro de fútbol lorquino de 36 años y que afronta su quinta temporada en la Primera División, está pasando el confinamiento obligado por la expansión del coronavirus en su casa de Murcia. Allí, además de seguir trabajando aspectos técnicos y la preparación física, tiene tiempo para el ocio. A petición de la 'Agencia EFE' ha hecho públicas sus preferencias en literatura, cine y música.

Libro: "El Silencio de la Ciudad Blanca', de Eva García Sáenz de Urturi. Lo acabé la pasada semana y es una novela que me gustó mucho y cuya lectura recomiendo", señala el colegiado.

Película o serie: "No soy demasiado cinéfilo en lo que hace referencia a películas y en casa mi mujer y yo vemos de vez en cuando alguna que emiten en la televisión. A mí me atraen más las series y de las que he visto me quedo con una que tiene muchísimo tirón como 'Juegos de Tronos', que me encantó, y 'The Blacklist', que también es muy recomendable", apunta este profesional del arbitraje, internacional desde 2017.

Música: "Me gusta escuchar todo tipo de música", reconoce el lorquino, quien recurre a temas cañeros para llevar a cabo sus entrenamientos. En su lista ocupa un lugar preferente el repertorio de Manolo García: "Me gustan todas sus canciones y si tengo que elegir una tal vez sería 'Prefiero el Trapecio".

"Thunderstruck', de 'AC/DC' y 'City of Blindings' Lights, de 'U2', también figuran entre mis favoritas".