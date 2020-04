Las reflexiones de Sandoval sobre el parón

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, declaró este jueves que "hay que acabar la Liga pero no a cualquier precio" porque lo que debe "primar ahora es la salud" de todos los ciudadanos ante la pandemia de coronavirus.

Sandoval se convirtió el pasado 11 de marzo en nuevo técnico del equipo madrileño, aunque el estado de alarma decretado por el Gobierno y la suspensión de la competición le impidió realizar su primer entrenamiento al frente del grupo.

"Empezamos por una estrategia y la hemos ido cambiando. La pandemia nos pone en nuestro sitio y en mi caso no he podido realizar ningún entrenamiento. Tenemos mucho contacto con los jugadores por vídeo-conferencia y ponemos todos los servicios a su disposición", señaló.

"Para nosotros la rutina es importante y creemos que es fundamental el compromiso y la emoción porque como se suelte alguno nos daremos un trompazo", confesó.

Sandoval lo que tiene "claro" es que la Liga se tiene que "acabar, aunque no hay que tener prisa para empezar la siguiente temporada porque es lo que condiciona el calendario de esta".

"Deberíamos primar la salud. Si nos precipitamos se tendrá que parar de nuevo. Hay que acabar esta competición pero no a cualquier precio, porque en cuanto haya un contagiado en un equipo no se jugará en las mismas condiciones", señaló.

Uno de los condicionantes en la vuelta a la competición serán los partidos a puerta cerrada sin aficionados en las gradas.

"El alma del fútbol es la afición, porque sabes que tienes alguien que llora y que se emociona; y trabajas por eso. Yo trabajo por hacer feliz a la gente. Somos unos privilegiados", dijo Sandoval, que desveló una anécdota que le pasó hace un tiempo cuando era técnico del Rayo.

"Tengo un amigo médico y un día, mientras íbamos andando, se me acercó un aficionado a pedirme un autógrafo. Luego me paré a reflexionar y le dije que era curioso que me lo pidieran a mi cuando era él quién estaba salvando vidas. Ahora debemos dar mucho valor a esta gente que hace mucho por la sociedad", concluyó Sandoval, que participó en una charla de entrenadores organizada por la Federación de Fútbol de Madrid.