Las restricciones por el coronavirus complican la Europa League del Tottenham

José Mourinho consiguió el objetivo que el Tottenham le puso cuando llegó: entrar en competición europea. Los 'spurs' lo consiguieron casi sobre la bocina y como sextos clasificados, pero esto podría ser un problema más que una solución.

El conjunto londinense tendrá que disputar tres partidos de previa antes de entrar en la fase de grupos de la Europa League. La primera será el 17 de septiembre y en cuestión de nivel no debería haber problemas para el Tottenham. El tema tiene que ver con logística.

Dale Johnson, periodista de 'ESPN', apuntó que las restricciones a la hora de viajar podrían suponer un importante impedimento en cuestión de fronteras cerradas y cuarentenas.

Es responsabilidad de los clubes informar a la UEFA de estas situaciones. Si las restricciones afectan a un club visitante, el equipo de casa tendrá que proponer una alternativa factible en un país neutral.

Sucede que si este no da con una solución, el visitante se llevará la victoria por 3-0. ¿Qué significa esto? Pues que si algún equipo no puede acceder a Inglaterra (en vistas de las restricciones implantadas por su Gobierno) y el Tottenham no da con una sede posible, los 'spurs' quedarían eliminados.