El Barça lo tiene claro: Suárez y Rakitic no siguen

Después de sufrir una humillación en la Champions a manos del Bayern (2-8), el Barça inició una revolución con la marcha de Setién y Abidal y la llegada de Koeman.

El técnico holandés, que en su presentación admitió que no le gustó lo que vio ante los bávaros, tiene muy claro qué jugadores van a seguir y cuáles van a continuar.

El diario 'Marca' apunta que Suárez y Rakitic no están en buena posición y el club ha decidido, conjuntamente con el entrenador, que sus salidas sean prioritarias.

El uruguayo, criticado por su nefasto partido ante el Bayern, estalló en una entrevista concedida a 'El País' tras los rumores que lo colocaban fuera del cuadro 'culé': "Si no me quieren, que hablen conmigo y no filtren mi nombre".

En relación al croata, su situación parece estar más clara. Y es que el centrocampista, que celebró recientemente el título de la Europa League del Sevilla, está destinado a volver al conjunto hispalense.

El equipo de Julen Lopetegui, que la próxima temporada jugará la Champions League, lo tiene más fácil para obrar el retorno de Rakitic, que hablará en los próximos días con el Barça para aclarar su futuro.