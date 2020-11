¿Las selecciones modestas pueden ir al Mundial por la Liga de las Naciones?

La Liga de las Naciones, un torneo que creó la UEFA, llegó al final de su segunda edición en su fase regular. Después de la disputa de una gran cantidad de partidos, hay cuatro equipos que pelearán por hacerse el cetro de Portugal.

Italia y Bélgica se sumaron este miércoles a España y Francia, que lucharán entre el seis y el diez de octubre de 2021 por el título. Cuatro países y únicamente uno saldrá vencedor de la contienda final.

Hasta aquí, todo está más que claro. Pero... ¿en qué medida influye la Liga de las Naciones en la fase de clasificación para el Mundial 2022? Esta pregunta nos deja una serie de incógnitas que la FIFA y la UEFA deben resolver.

La fase de clasificación para Catar sigue el mismo formato como cualquier otra, con el primero de cada grupo sacando su billete para la Copa del Mundo. En el caso de los segundos, estos van directos a una repesca.

Y ahí es donde entra la competición de la UEFA. Las dos mejores selecciones de la Liga de las Naciones también optarían a la repesca, pero no se especifica cuáles. ¿Las que hayan metido más goles? ¿Las que menos han encajado? ¿Las que más victorias tienen?

Lo que sí está claro es que el organismo hace referencia a que no deben haber disputado el 'play off'. Por tanto, España, Bélgica, Francia e Italia no tendrían cabida. Pero... ¿y los combinados de la Liga A, B, C y D? ¿Es posible que Gibraltar, que ha ascendido a la Liga C, tenga más opciones que Gales, que va a la Liga A, de ir al Mundial? ¿E Islas Feroe, inmaculado en su grupo con 12 puntos?

Hay que destacar que la FIFA todavía tiene que ultimar cómo será el formato de la competición clasificatoria para el Mundial de Catar, por lo que podría haber algún tipo de variación.

El próximo 7 de diciembre tendrá lugar en Zúrich el sorteo de la fase de clasificación para la Copa del Mundo. Ahí conoceremos más novedades sobre el tema.