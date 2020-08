Las tres opciones del Málaga para compensar a sus abonados

La pandemia del coronavirus obligó a cerrar los estadios mientras se terminaba la temporada. Tras estudiar su situación, el Málaga ha emitido este lunes un comunicado donde plantea cómo compensar a sus abonados por los seis partidos que se disputaron sin público.

El club hizo hincapié en su nota en la situación económica que atraviesa y que ha marcado las medidas a tomar. Son ya varios los colectivos de aficionados que decidieron renunciar a una devolución del dinero por su abono.

Las opciones que el Málaga ofrece son tres. En primer lugar, seis entradas para cada abonado cuando los partidos sean a puerta abierta "y no existan restricciones de carácter sanitario". La segunda es un 20% de descuento en el abono y la tercera la renuncia a la compensación o el descuento.

A continuación se reproduce el comunicado íntegro del Málaga:

"La Entidad, a pesar de su situación financiera actual, desea hacer un importante esfuerzo para recompensar a los abonados que no pudieron ver los últimos seis partidos en casa de la pasada temporada.

El Málaga CF no es ajeno al sentir de sus aficionados, con especial mención para los abonados malaguistas, que no han podido disfrutar de la totalidad de la temporada 19/20 viendo a su equipo en La Rosaleda por la crisis de la COVID-19.

No es nada fácil tomar ciertas decisiones -internas o de cara al exterior- cuando la prioridad absoluta es la viabilidad del club. En este caso particular, ha de tenerse en cuenta que no existe obligatoriedad legal para la devolución o compensación del dinero de los carnés que no tuvieron uso en la recta final de campaña con los partidos a puerta cerrada.

No obstante, el MCF ofrece a sus abonados tres opciones ante esta cuestión:

A. Cuando los encuentros sean a puerta abierta, y siempre y cuando se realicen con total normalidad y no existan restricciones de carácter sanitario, se facilitarán seis entradas -bajo disponibilidad- a cada abonado en la zona donde tengan su ubicación. Las localidades podrán usarse en un partido o dividirse por encuentros, como desee el abonado.

B. 20% de descuento en el abono, opción exclusiva para aquellos que renueven su carné.

C. Renuncia de la compensación o el descuento referidos en beneficio del Málaga Club de Fútbol.

La fecha límite para decidir entre estas opciones es el día 31 de agosto. Se puede escoger a través del siguiente enlace: https://malaguista.malagacf.es/registro/. El Club entiende que llegada esa fecha, si el abonado no ha elegido ninguna de las variantes, se optará por la propuesta C.

El Club es consciente de la dificilísima situación actual a nivel sanitario y económico, si bien insta a sus fieles abonados a realizar un nuevo esfuerzo por el club que aman con Memoria, Compromiso y Fe donando así la compensación económica o el descuento en sus abonos a favor del Club. Gracias, gracias y gracias infinitas por vuestra empatía y malaguismo".