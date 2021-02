Lasarte, presentado por Chile: "No censuramos a ningún futbolista"

Martín Lasarte ya posa como nuevo entrenador de la Selección de Chile. El técnico fue presentado este lunes junto al presidente de la Federación Pablo Milad y prometió guerra para estar en el Mundial de Catar 2022.

El uruguayo aseguró que habrá sangre nueva en el grupo. "Hay una serie de futbolistas jóvenes que están llamando a la puerta y esperemos que se puedan consolidar", explicó Lasarte, que aun así dijo que no mirará la documentación de nadie.

"No nos vamos a fijar en la edad, por ser joven o menos joven. Vamos a buscar futbolistas, la Selección es diferente al club, hay jugadores que puedan servir para una ronda de partidos y después no sirvan para otro. Vamos a pensar en todos los que estén en buenos momentos", apuntó.

La 'Roja' parece estar siempre rodeada de polémica. Se cuestionó mucho la ausencia de Marcelo Díaz con Reinaldo Rueda y Lasarte negó que haya algún tipo de veto sobre ningún futbolista.

"No quiero entrar en un tema individual. Ningún futbolista, siempre y cuando quiera participar, está lejos o censurado, o cancelada su posibilidad de participar, y si así lo muestra su rendimiento", aseveró el uruguayo, que añadió: "Todos los futbolistas que reunan las condiciones para poder participar, los vamos a utilizar. Si son seleccionables, son parte de las necesidades deportivas que tenemos, los vamos a usar".

Al ex de Nacional, Real Sociedad o Universidad Católica se le preguntó también por el papel de Claudio Bravo, al que dirigió en su etapa de 'txuri-urdin': "No significa tendrá un rol distinto, sí una responsabilidad extra, pero no creo que les pese, lo hará a gusto. Lo conozco y sé que lo hará bien".

¿Y la capitanía para quién será? Martín Lasarte no quiere oír hablar del brazalete: "Acá no hay un capitán, hay un grupo de capitanes. No es un tema menor y es algo de lo que todos tenemos que participar".