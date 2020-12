Lato, sin síntomas, es el positivo en coronavirus del Valencia

El entrenador del Valencia. Javi Gracia, dio por supuesto que el último caso de positivo por coronavirus anunciado por el Valencia corresponde a Toni Lato y admitió que es "inesperado" al no haber tenido el jugador una exposición mayor como si la tuvieron los anteriores contagiados, que dieron positivo tras el verano o después de haber ido a jugar con sus selecciones.

Depende de cada uno, de la sintomatología, la mayoría son leves y la vuelta es bastante rápida. La de (Denis) Cheryshev fue inmediata porque trabajó en casa, mientras que con Kang-In Lee y Toni Lato espera que sea rápida.

Después de la rueda de prensa, el jugador del Valencia compartió una imagen en las redes sociales y confirmó que es él el positivo en coronavirus del equipo.

"Esta mañana he dado positivo en la prueba del COVID-19, me encuentro aislado, sin sintomatología y siguiendo las recomendaciones médicas. ¡Gracias a todos por vuestros ánimos en el día de hoy! Desde casa os estaré animando", escribió.