Laudrup no se explica el fracaso de Eriksen en el Inter

Michael Laudrup ha hablado de Eriksen, que no tiene apenas protagonismo en el Inter de Milán. En unas declaraciones a 'TV3 Sport', el técnico danés reconoció que no entiende lo que ocurre para que no juegue.

"No entiendo por qué las cosas entre Eriksen e Inter de Milán han ido tan mal hasta ahora", empezó señalando Laudrup, que tiene claro que no se debe por un tema táctico.

"Sobre todo, no lo entiendo desde el punto de vista táctico. Detrás de él tiene dos buenos centrocampistas, mientras que por delante tiene dos delanteros muy fuertes, sin contar a los extremos. Por tanto, que no se ha adaptado a nivel táctico no lo creo. Quizá entren en juego factores culturales y psicológicos, pero no tácticos", añadió.

Ya son varias ocasiones las que ha aprovechado Eriksen para lanzar mensajes a Conte por su ausencia tan clara en los onces del Inter de Milán. "No me voy a pasar todo el otoño en el banquillo", llegó a decir hace un mes el ex del Tottenham.

Y Laudrup concluyó: "No se si es posible volver atrás. Eso sí, si sigue jugando tan poco… Sobre todo si la prensa local empieza a escribir que ya se acabó, quizá también llegue alguna información desde el club. En ese momento podría buscar algo nuevo".