Scaloni ve a Lautaro como el delantero referencia del futuro"

Lionel Scaloni conoce bien a Lautaro Martínez. El técnico de Argentina habló del futuro del delantero de la 'Albiceleste' y su posible marcha al Barcelona este mismo verano.

"Lautaro está en un club grande, no se va a otro chico. No sé cuál es más grande de los dos. A nosotros nos gustaría que tenga continuidad, más un joven como Lautaro", explicó el técnico en 'Radio La Red'.

Scaloni dijo de Lautaro que "tiene esas ganas que lo van a marcar como el delantero referencia del futuro". "Puede complementarse con Leo Messi, el técnico del Barcelona tendrá que ver cómo, pero es posible", añadió.

El técnico de la 'Albiceleste' defendió a su predecesor, Sampaoli, que no se llevó a Lautaro al Mundial de Rusia. "El Lautaro del 2018 no es el de ahora. Ya está hecho. Los que fueron estaban bien. No es fácil", aseveró.

Scaloni también habló de La Bombonera, que cumplió este lunes 80 años. "A mí me gustaba jugar allí, no lo niego. Como en Rosario, Newell's o Central", explicó el técnico sobre el hecho de jugar el primer partido oficial de Argentina allí.

Otro de los nombres propios fue Leo Balerdi. "El Borussia Dortmund pagó 18 millones de euros por él. Algo habrá visto. Pero en cuanto juegue, tiene que jugar. Está en una situación que juega poco. Balerdi, si se hubiese quedado en Boca, podría ser el central de la Selección diez años", confesó.