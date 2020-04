"Lautaro está preparado para el Barça, Messi lo quiere con él"

Víctor Blanco, presidente de Racing de Avellaneda, ofreció unas declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport' en la que no dudó en hablar del futuro del jugador Lautaro Martínez, ex futbolista del conjunto argentino, actual estrella del Inter de Milán y candidato a jugar en el Barça.

"Es simple: jugando junto con Argentina vio lo que puede hacer. Lautaro es un goleador nato, un animal del área, por eso Leo lo quiere con él", explicó Blanco.

Y añadió sobre su calidad para jugar en el Camp Nou: "No tengo dudas, está preparado. Fue sorprendente la capacidad de adaptarse y subir de nivel todo el tiempo. Cuando pasó de la juventud al primer equipo, cuando llegó a Europa, incluso con Argentina, estuvo en el centro del equipo después de un tiempo. Tal vez lleve unos meses adaptarse, pero esto le sucede a todos los jugadores".

El presidente del conjunto argentino le augura un gran futuro de azulgrana: "Creo que si él va a Barcelona será el titular en poco tiempo. Es un ganador nato, vive los desafíos de una manera total y luego debemos considerar que solo tiene 22 años: en comparación con Suárez, que es un 'crack', tiene esta ventaja innegable".

"En el fútbol, ​​los jóvenes comienzan a expulsar lentamente a los más experimentados. Obviamente es su decisión, si está convencido de que tiene que dar el salto, solo él lo sabe. Él no es un niño que actúa por impulso, si está convencido, estoy seguro de que estará bien. Si cree que aún no está listo, se quedará en el Inter", añadió.

Además, no dudó en recordar el episodio en el que el argentino llegó a rechazar al mismísismo Real Madrid: "En el pasado, Lautaro también ha rechazado equipos importantes, diciendo no al Real Madrid y, luego, al Atlético de Madrid, porque quería tomar la mejor decisión. Entonces decidió quedarse con nosotros también porque otro ídolo de Racing. El Inter me parece su hogar, decidirá de la manera correcta".

Finalmente, elogió las cifras de su actual temporada, en la que ha firmado 16 goles en 31 partidos: "Esta temporada ha sido fundamental: Conte tomó un diamante en bruto, que ya brillaba en el fútbol sudamericano y terminó de pulirlo para hacerlo brillante".

"El crédito va para Lautaro Martínez y quienes lo rodean. Siempre he tenido fe en él: cuando fue al primer equipo con Racing, tenía grandes jugadores frente a él, pero se impuso con personalidad", sentenció.