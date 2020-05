Lautaro lo apuesta todo al Barça

Le llueven las ofertas a Lautaro Martínez. PSG, City o Barça le siguen los pasos al delantero de moda.

Lautaro Martínez ya habría tomado una decisión, afirma 'Mundo Deportivo': o se va al Barça o se queda en el Inter. No escuchará más ofertas de otros equipos.

Ese es el mensaje que, según la fuente citada anteriormente, Lautaro le habría hecho llegar a la directiva del Inter. El Barça es el único equipo al que saldría.

Si llega una oferta interesante del FC Barcelona, Lautaro habría pedido al Inter que la escuchen con atención. Estaría encantado de probar suerte en el Camp Nou. De hecho, solo se plantea salir si es a la Ciudad Condal.

El resto de propuestas, si llegan, no le interesan lo más mínimo. En caso de que el Barça no haga oferta, el Inter puede estar tranquilo: su idea pasa por quedarse en Milán en tal caso.

El PSG lo quiere, pero es consciente de que la operación le saldría por una cifra demasiado elevada y no está en situación de hacer frente a un gran desembolso. El City, por su parte, estaría encantado de tenerlo en sus filas, aunque con la sanción de la UEFA de no jugar en Champions, entienden que Lautaro no querrá irse en esas condiciones a Mánchester.

La decisión de Lautaro de apostarlo todo al Barça no viene de ahora, al argentino siempre le ha tirado el club azulgrana. En un test que hizo en 2017, el argentino ya dijo que su equipo favorito de Europa era el FC Barcelona.

Mientras, en el Camp Nou trabajan para hacer realidad el fichaje de Lautaro. El Barça se plantea una operación a tres bandas que termine con el atacante junto a Leo Messi.