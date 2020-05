"Lautaro no se irá al Barça, tiene problemas económicos"

El Barcelona sigue detrás de Lautaro Martínez y parece que su fichaje es la única prioridad de cara a la temporada 2020-21.

Aunque las posturas entre el equipo azulgrana y el Inter se han acercado, Iván Zamorano se apresuró a recalcar que el traspaso sigue estando muy complicado.

"El Barcelona tiene problemas económicos que no le permiten firmar a Lautaro. En mi opinión se quedará, no tengo dudas", explicó el ex delantero del Inter a 'TUDN'.

"Deben poner 100 millones de euros sobre la mesa, que es lo mínimo que el Inter pedirá por Lautaro. A Conte le gusta mucho Arturo Vidal, desde luego, pero primero deben tener esos 100 millones", continuó el también ex atacante del Real Madrid.

Si logra quedarse con el delantero, Zamorano adelantó que Lautaro podría hacer una buena pareja con Edinson Cavani y no sería su sustituto: "Lautaro es un chico joven, de 22 años, y Cavani es once años mayor, con gran experiencia en diferentes clubs. Su llegada no tiene nada que ver con la venta de Lautaro"