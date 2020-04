Lo de Lautaro no es un secreto desde hace tiempo. El Barça le quiere y es obvio que formaría una gran sociedad con Messi. Son compatriotas y se entenderían bien sobre el terreno de juego. Para motivar más esta tesis, Fabio Radaelli, que fue uno de los artífices de su llegada a la Serie A, la apoyó en 'Mundo Deportivo'.

"Lautaro puede ser un gran '9' para Messi. Sus características encajan perfecto para el juego de Leo. Adentro del área, por ejemplo, es parecido a Suárez en el oportunismo y en la forma que tiene de marcar los pases", aseguró. Esta sociedad ya está dando frutos en la Selección Argentina.

"Es lógico. Fíjate que Lautaro tiene 23 años y pasó ya por dos grandes, como Racing y el Inter. Y, ahora, se habla del Barcelona, del Madrid, del City. Antes, se hablaba del Dortmund. Lautaro es un animal. Messi sabe elegir", analizó Radaelli respecto al combinado nacional.

También aseveró que, para jugar con Messi, "Hay que ser recontrainteligente. Porque Messi es tan bueno que si no te mueves bien adentro del área, sin quererlo, te expone. Hay que estar muy atento a todo lo que hace porque, en cualquier momento, te pone un balón increíble. Entonces, debes estar preparado para no meterte en 'off side'. Parece que no va a hacer algunas cosas, pero las hace".