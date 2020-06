"¿Lautaro? Suárez es un general, aún no podemos quitarle los galones"

Samuel Eto'o analizó el entorno del Barcelona en el programa 'Tot Costa', de 'Catalunya Ràdio', justo en la semana previa al choque en Mallorca, donde actuarán los dos equipos que le dejan "el corazón dividido en España". El camerunés dejó jugosas pinceladas.

Para empezar, preguntado por Lautaro Martínez, pidió respeto para su adorado Luis Suárez, al que no ve en momento de jubilar aún tras la vuelta de su lesión. "Suárez es un general y no le podemos quitar los galones todavía. Lautaro lo está haciendo bien en el Inter, pero no podemos olvidar la historia de Suárez. Eso no impide traer a otro jugador para dar competencia. Pero Luis Suárez me encanta. Está haciendo historia con el Barça. Es uno de los mejores delanteros del mundo en su posición", comentó contundentemente.

Además, se refirió al que no le cabe duda que será técnico del Barça algún día, pero instó a Xavi a hacerlo pronto. "Hablo mucho con él. Sabe lo que es mejor para él y para su carrera. Pase lo que pase, él será entrenador del Barcelona. Tiene que volver con Messi todavía en el campo porque todo será más fácil para él. Xavi es una joya para el fútbol. Grandísima persona y siempre va de cara. Dos virtudes para un gran entrenador. Ser hipócrita acaba siempre mal. Lo tiene todo para triunfar en el Barcelona", argumentó.

Además, Eto'o mantuvo su fe en que el equipo catalán termine consolidando la primera posición y se lleve el título: "Sigue ahí, peleando para la Liga. No puede ser siempre el mismo equipo. Si se gana el título, nadie se acordará de si hemos perdido dos o tres partidos".

El camerunés descartó a día de hoy cualquier plan en el fútbol porque quiere aprovechar el tiempo con sus hijas. "Las estoy disfrutando todo lo que no pude en mis años como futbolista", esgrimió el ex jugador, feliz por la respuesta antirracista en los estadios, aunque espera más.

"Estoy muy contento de la reacción y las protestas de la gente, pero mi pregunta es: ¿Después qué? Volvemos a lo mismo. Hablando del tema del color, tenemos que crear nuestra comunidad que sea fuerte económicamente y que nos reconozcan. Cuando has ganado dinero y te reconocen, ya no te ven como un negro. Para sentarnos en la misma mesa, tenemos que hacernos fuertes. Coger nuestro petróleo, nuestro gas. Lo más importante es tener el poder político y económico”